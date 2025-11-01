Махачев оценил перспективы чемпиона ОИ по борьбе Сидакова в ММА

Махачев: У Сидакова все получится в ММА, если он захочет

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев оценил перспективы олимпийского чемпиона по вольной борьбе Заурбека Сидакова в ММА. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению бывшего чемпиона UFC, у Сидакова все получится в новом виде спорта, если он захочет. «Но я бы не хотел, чтобы он переключался. Я бы хотел, чтобы он поборолся на еще одной Олимпиаде», — заявил Махачев.

Ранее Махачев назвал трех желаемых спутников для участия в уличной драке. «Я бы взял Кейна Веласкеса, Дэниэла Кормье и Хабиба Нурмагомедова», — заявил боец.

В мае Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе. Это связано с переходом российского бойца в полусредний дивизион. В следующем поединке в ночь на 16 ноября Махачев в Нью-Йорке встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.