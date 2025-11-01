Zn.ua: Буданов командует операцией ВСУ под Покровском

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обнаружился под Красноармейском (украинское название Покровск), он командует операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) на месте. Об этом сообщает издание Zn.ua.

Ранее журналисты обратили внимание на то, что Буданова не было на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, на котором глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что в 2023 году Украина якобы провела операцию по уничтожению одной из ракет комплекса «Орешник» на территории России.

«Буданов на месте и управляет операцией лично. В операции задействовано несколько вертолетов», — говорится в публикации.

Видео с высадкой десанта с вертолета UH-60A Black Hawk на западной окраине Покровска ранее распространилось в соцсетях. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» указал на сообщение репортера издания The Economist Оливера Кэррола о попытках ВСУ контратаковать у Покровска. По информации западного журналиста, вертолеты ГУР и силы специальных операций якобы высадились непосредственно в районах, которые находятся под заявленным контролем России, чтобы восстановить линии снабжения. Военкоры опровергли подобные заявления, назвав их фейками, призванными успокоить украинскую общественность.

Позднее канал сообщил, что высадившиеся с вертолета украинские военные попали под огонь FPV-дронов российской группировки войск «Центр» и понесли потери.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский бросил группировки ВСУ в окруженных Красноармейске и Купянске.