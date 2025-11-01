Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:14, 1 ноября 2025Россия

Сдавшийся в котле в Красноармейске боец ВСУ призвал всех последовать его примеру

Минобороны: Сдавшийся в котле боец ВСУ призвал всех последовать его примеру
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшийся в окружении в Красноармейске, призвал всех последовать его примеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Я не вижу смысла сопротивляться или драться. Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрете. Вот и все. Все очень просто. Уже нет сил, ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже», — сказал он.

Ранее Минобороны сообщило, что окруженные в котле военнослужащие украинских войск начали сдаваться в плен. Один из отказавшихся сражаться солдат заявил, что решил не продолжать оборонять вверенные ему позиции, так как его предал командир.

30 октября президент России Владимир Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженным в зоне спецоперации украинским солдатам. Речь идет о районах блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Затем официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что попытки попасть на подконтрольную России территорию, которую Киев называет своей, будут считаться нарушением законодательства Украины и международного права.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Военный кошмар для России и Китая». В США разрабатывают новейший сверхзвуковой самолет. На что он способен?

    Военкор указал на одну интересную деталь о вертолете спецназа ГУР в Красноармейске

    В российском регионе бывший глава района получил срок за взятку квартирами

    Махачев оценил перспективы чемпиона ОИ по борьбе Сидакова в ММА

    На Западе оценили Су-30 с Х-31 ВВС Венесуэлы

    Россиян начнут штрафовать за плохую подготовку к отопительному сезону

    Пассажирка российского самолета начала курить и пригрозила потушить сигарету о стюардессу

    Активы россиян начали размораживать без разрешения США

    В Дагестане спасли белоголового сипа

    В России утвердили новые правила расчета утильсбора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости