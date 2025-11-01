Сдавшийся в котле в Красноармейске боец ВСУ призвал всех последовать его примеру

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдавшийся в окружении в Красноармейске, призвал всех последовать его примеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Я не вижу смысла сопротивляться или драться. Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрете. Вот и все. Все очень просто. Уже нет сил, ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже», — сказал он.

Ранее Минобороны сообщило, что окруженные в котле военнослужащие украинских войск начали сдаваться в плен. Один из отказавшихся сражаться солдат заявил, что решил не продолжать оборонять вверенные ему позиции, так как его предал командир.

30 октября президент России Владимир Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженным в зоне спецоперации украинским солдатам. Речь идет о районах блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

Затем официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что попытки попасть на подконтрольную России территорию, которую Киев называет своей, будут считаться нарушением законодательства Украины и международного права.