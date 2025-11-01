Спорт
12:35, 1 ноября 2025Спорт

В Госдуме отреагировали на отказ украинской тяжелоатлетки фотографироваться с россиянкой

Журова назвала типичным отказ украинской тяжелоатлетки от фото с россиянкой
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на отказ украинской тяжелоатлетки Алины Дадерко фотографироваться на пьедестале почета с россиянкой Полиной Павлович на юниорском чемпионате Европы в Албании. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала ситуацию типичной. «Украинцы боятся, что на родине потом их со свету сживут», — отметила Журова.

Депутат Госдумы также допустила, что без камер в раздевалках и подтрибунных помещениях россияне и украинцы могут нормально общаться. «Все-таки они к политике никакого отношения не имеют», — заявила она.

Об отказе украинки от совместной фотографии стало известно ранее 1 ноября. Павлович заняла третье место в весовой категории до 63 килограммов, Дадерко стала серебряным призером, победу одержала спортсменка из Албании Экиледа Царья.

