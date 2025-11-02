Спорт
Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова раскрыла реакцию учеников на его исчезновение

Мать Свечникова Галина: Учеников Николая шокировала новость о его пропаже
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Галина Свечникова, мать пропавшего во время соревнований в Босфоре российского пловца Николая Свечникова, высказалась о реакции учеников на его исчезновение. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина подчеркнула, что новость о пропаже Свечникова повергла их в шок. «Николай занимается тренерством, у него много детей-воспитанников. Они очень сильно отреагировали, естественно, эта новость была для них просто шокирующей», — заявила Свечникова.

Ранее в Генеральном консульстве России в Стамбуле сообщили об окончании активных поисков Свечникова. Там также уточнили, что следствие по делу продолжается.

Семья Свечникова неоднократно обвиняла организаторов соревнования в сокрытии информации и видеозаписей заплыва. Также родственники пропавшего объявили о готовности выплатить денежное вознаграждение в 500 тысяч лир за информацию о его местонахождении.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.

