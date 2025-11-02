Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:33, 2 ноября 2025Спорт

Олимпийский чемпион оценил наказание для употребившего наркотики хоккеиста «Спартака»

Каменский: Все мы совершаем ошибки, Морозов должен играть в хоккей
Юлия Герасимова (редактор)
Валерий Каменский

Валерий Каменский. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил наказание для хоккеиста «Спартака» Ивана Морозова, признавшегося в употреблении наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Каменского, он положительно относится к сокращению срока дисквалификации для игрока, добавив, что Морозову стоит продолжать тренировки. «Все мы в жизни ошибаемся. Будем надеяться, что это будет его последняя ошибка, которую он совершил. Думаю, что парню нужно играть в хоккей, поэтому здорово, что разум восторжествовал. Теперь все будет зависеть от него», — заявил он.

Ранее Морозов в социальных сетях признался в употреблении кокаина. Спортсмен извинился перед руководством «Спартака», болельщиками и партнерами, отметив, что полностью раскаивается в поступке, а также заявил, что проходит терапию и получает помощь специалистов.

После этого Морозова отстранили от игр на срок в четыре года. Позднее стало известно, что срок дисквалификации сократили до одного месяца.

Об отстранении 25-летнего хоккеиста за нарушение антидопинговых правил стало известно в сентябре. В «Спартаке» рассказали, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило в пробе игрока запрещенное вещество, и заявили, что Морозов не будет допускаться до тренировок, пока не завершится расследование.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    В Госдуме предложили последовать беспрецедентному решению одной страны

    Россиянка побывала в Таджикистане и раскрыла необычные запреты в стране

    Стало известно о роли Путина в истории совместной с бойцами СВО фотографии

    Жителей больших городов предупредили об одном повышенном риске для здоровья

    В двух российских регионах сработала система ПВО

    Олимпийский чемпион оценил наказание для употребившего наркотики хоккеиста «Спартака»

    Президент Ирана пообещал восстановить ядерные объекты и сделать их еще мощнее

    65-летний управляющий частным островом на Багамах домогался 29-летней девушки на пляже

    В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости