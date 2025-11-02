Трамп пригрозил вторжением в Нигерию. Там угнетают христиан, а еще там очень много нефти

Трамп поручил Пентагону подготовиться к вторжению в Нигерию

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможному вторжению в Нигерию.

По его словам, американское министерство войны должно подготовить «быстрые, жесткие и беспощадные» силовые меры против орудующих на территории африканской страны исламских террористических группировок. Он также пригрозил Нигерии прекращением всей помощи со стороны США.

«Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния», — написал глава государства, призвав нигерийское правительство «действовать быстро».

Позднее глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал слова Трампа о подготовке операции против Нигерии. Он прикрепил к своему сообщению в соцсети X соответствующий скриншот поста Трампа в Truth Social и сообщил, что американское министерство войны действительно «готовится к действиям».

«Убийства невинных христиан в Нигерии и где угодно должны остановиться немедленно. Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства», — заявил он.

В России нашли объяснение угрозе Трампа

Российские военкоры объяснили угрозу Трампа ввести американские войска в Нигерию. Так, Юрий Котенок в своем Telegram-канале объяснил, что слова о расправах над христианами — лишь формальный повод. По его словам, христиан лишают жизни в Нигерии уже несколько десятилетий. «Но еще Нигерия — это довольно большие запасы нефти. Не Венесуэла и не Ирак, но тоже немало, особенно по региональным меркам. А раз в стране есть нефть, повод для американского вмешательства всегда найдется», — указал он.

Военкор Александр Сладков согласился с мнением коллеги, предположив, что Трампу нет дела до нигерийских христиан, но есть дело до нигерийской нефти. К тому же, напомнил он, глава Белого дома уже готовится к нападению на богатую запасами углеводородов Венесуэлу, ссылаясь на угрозу со стороны наркокартелей и президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

«Американцы под любым флагом готовы идти и грабить слабых. Все варианты подойдут: флаг демократии, флаг ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), флаг за права негров», — резюмировал он.

Если приглядеться, то, на самом деле у них на древке Веселый Роджер развивается

Александр Сладков военный корреспондент

В Нигерии сильны позиции исламистов

При этом в Нигерии и сопредельных государствах действительно сильны позиции экстремистских группировок. Самой известной из них является исламистская «Боко харам» (запрещенная в России террористическая организация), название которой можно перевести как «Западное образование — грех». Она образовалась в 2002 году и с тех пор поддерживала Аль-Каиду (запрещенная в России террористическая организация). В 2015 году часть боевиков откололась от группировки и присягнула на верность запрещенному в России террористическому движению «Исламское государство», став его региональным «филиалом».

О «Боко харам» стало широко известно только в 2014 году. Тогда под руководством Абубакара Шекау террористы напали на одну из школ в Нигерии и похитили оттуда 276 девочек, чтобы насильно выдать их замуж за боевиков или продать в рабство. В 2021 году произошло схожее нападение, тогда были похищены по меньшей мере 80 детей.

С тех пор «Боко харам» периодически напоминает о себе. Последняя их громкая выходка произошла в январе 2025 года, когда террористы совершили вооруженное нападение на дворец президента республики Чад. Глава государства в тот момент находился в своей резиденции. Атаку удалось отразить ценой жизни 19 человек.