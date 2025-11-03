Футболист «Спартака» рассказал о нападении на автобус с игроками команды

Футболист «Спартака» Дмитриев: Было страшновато из-за нападения на автобус

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал о нападении на автобус с футболистами команды в Краснодаре. Его слова приводит «Матч ТВ».

Игрок отметил, что было страшновато. «Непонятно, что прилетело. Потому что на камень непохоже», — заявил Дмитриев.

Автобус «Спартака» подвергся нападению по пути на стадион в воскресенье, 2 ноября, перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». В транспортное средство был брошен неизвестный предмет, разбивший одно из окон, однако никто из игроков не пострадал.

В матче домашнюю победу со счетом 2:1 одержал «Краснодар». Дмитриев провел на поле всю игру.