Капитан «Спартака» рассказал о нападении на автобус с игроками команды

Зобнин заявил, что немного испугался во время нападения на автобус «Спартака»

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о нападении на автобус с футболистами команды в Краснодаре. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок подтвердил, что стал свидетелем инцидента. «Что-то попало в стекло автобуса. Я немного испугался, было такое», — заявил Зобнин.

Ранее об инциденте высказался полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев. Игрок признался, что ему было страшновато.

Автобус «Спартака» подвергся нападению по пути на стадион в воскресенье, 2 ноября, перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (1:2). В транспортное средство бросили неизвестный предмет, разбивший одно из окон, никто из игроков не пострадал.