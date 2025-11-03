Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:22, 3 ноября 2025Спорт

Капитан «Спартака» рассказал о нападении на автобус с игроками команды

Зобнин заявил, что немного испугался во время нападения на автобус «Спартака»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о нападении на автобус с футболистами команды в Краснодаре. Его слова приводит «Чемпионат».

Игрок подтвердил, что стал свидетелем инцидента. «Что-то попало в стекло автобуса. Я немного испугался, было такое», — заявил Зобнин.

Ранее об инциденте высказался полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев. Игрок признался, что ему было страшновато.

Автобус «Спартака» подвергся нападению по пути на стадион в воскресенье, 2 ноября, перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (1:2). В транспортное средство бросили неизвестный предмет, разбивший одно из окон, никто из игроков не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из Суджи вывезли более 300 тел погибших от рук ВСУ мирных жителей. Их передача родственникам попала на видео

    Орешкин оценил влияние запрета ЕС на российские энергоресурсы

    Капитан «Спартака» рассказал о нападении на автобус с игроками команды

    В США начали планировать военную миссию в еще одной стране Латинской Америки

    Из России вернули на родину несколько десятков детей мигрантов

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Критиковавший офис Зеленского украинский нардеп пойдет под суд за госизмену

    В возможности Украины наладить производство новых ракет усомнились

    В России ответили на заявление Трампа о завершении конфликта на Украине

    Стало известно о тайной поставке ракет Storm Shadow Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости