Месси назвал условия для игры на чемпионате мира — 2026

Месси: Для игры на чемпионате мира — 2026 нужны здоровье и хорошее самочувствие
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал условия, при которых он сыграет на чемпионате мира 2026 года. Его слова в соцсети X приводит журналист Фабрицио Романо.

Футболист отметил, что нужно наличие желания. «Оно есть, и огромное. Но важно чувствовать себя хорошо, чтобы быть полезным, помогать команде и играть на максимальном уровне», — добавил Месси.

В сентябре Месси допустил отказ от участия в чемпионате мира. По словам 38-летнего игрока, он будет ориентироваться на свое самочувствие.

Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. В составе команды он принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014-м аргентинцы завоевали на мундиале серебро, а в 2022-м стали победителями турнира.

