17:17, 3 ноября 2025Экономика

Первые штрафы получили водители электрокаров за попытку проехать по одному мосту в России

Mash: Водители электрокаров получили первые штрафы на Крымском мосту
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Первые штрафы получили водители электрокаров за попытку проехать по Крымскому мосту. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

«Все пытались проехать по переправе в разные стороны, но были остановлены и наказаны чеком на 750 рублей», — говорится в публикации.

Также сообщается, что на въезде на мост установили знак «Движение механических транспортных средств запрещено» в сочетании со знаком «Зарядка электромобилей».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал документ о введении ограничений на проезд для электрокаров и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны региона. Причину введения таких ограничений назвали в администрации Кубани.

Также сообщалось, что автомобилистов обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост.

