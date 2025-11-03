Спорт
08:07, 4 ноября 2025

Теннисистка Соболенко показала фигуру в платье с откровенным разрезом

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @arynasabalenka

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, сделала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

На фото спортсменка позирует в красном платье с откровенным разрезом. «Красная жара», — подписала она серию снимков. Публикация собрала более 50 тысяч лайков.

Соболенко — четырехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024, 2025). На ее счету более 20 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева показала фигуру в белом жакете с откровенным декольте. Пост собрал более десяти тысяч лайков.

