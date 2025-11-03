Травму во время исполнения пенальти получил второй за неделю футболист в чемпионате Италии

Аргентинский нападающий итальянской «Ромы» Пауло Дибала получил травму в матче 10-го тура чемпионата Италии против «Милана». Об этом сообщил главный тренер римлян Джанпьеро Гасперини, которого цитирует «Спорт-Экспресс» со ссылкой на DAZN.

Специалист назвал случившееся главной потерей вечера. «Теперь нам нужно посмотреть, как долго он будет отсутствовать», — заявил Гасперини. Дибала получил травму во время исполнения пенальти, который он не реализовал. После удара форвард схватился за заднюю поверхность бедра и позже был заменен. «Милан» одержал победу со счетом 1:0.

Дибала стал вторым футболистом в чемпионате Италии за неделю, получившим травму во время исполнения пенальти. 27 октября стало известно, что хавбек «Наполи» Кевин Де Брейне после удара с точки повредил двуглавую мышцу бедра и выбыл на 3-4 месяца.