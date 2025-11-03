Мир
20:25, 3 ноября 2025
Мир

В ЮАР высказались о проведении встречи Путина и Трампа после предложения Стубба

Магвенья: ЮАР не может подтвердить встречу Путина и Трампа на саммите G20
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nardus Engelbrecht / AP

Южно-Африканская Республика (ЮАР) не может официально подтвердить проведение встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Йоханнесбурге. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, комментируя предложение финского лидера Александера Стубба, передает ТАСС.

«На нынешней стадии у нас нет подтверждения подобной встречи», — ответил политик.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб предложил президенту США и российскому лидеру встретиться на саммите G20 в Йоханнесбурге, ЮАР, в конце ноября. Он отметил, что переговоры должны коснуться ядерного оружия, испытания которого планируют провести в США.

После этого российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Стубб хочет стать посредником между американским лидером Дональдом Трампом и странами «коалиции желающих», сохраняя при этом антироссийский курс.

