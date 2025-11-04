Бывший СССР
«Их собрали на открытой местности, прилетела баллистика». На Украине начали расследование после удара по плацу, где награждали ВСУ

ГБР Украины начало расследование гибели военных в Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование после удара по плацу в Днепропетровской области, где награждали элиту ВСУ.

Ведомство признало, что в результате атаки 1 ноября есть погибшие и раненые. Идет досудебное расследование по статье о небрежном отношении к военной службе.

В частности, следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным образом ли организовано укрытие военных

ГБР Украины

3 ноября российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Последствия удара «Искандера» по плацу в Днепропетровской области сняли на видео.

Военные подтвердили удар

В группировке войск ВСУ «Восток» также подтвердили гибель и ранения военных.

В результате комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих ВСУ

группировка войск ВСУ «Восток»

В группировке отметили, что правоохранительные органы проверяют выполнение распоряжений главнокомандующего и Генштаба ВСУ о запрете проведения сборов на местах и массовом размещении личного состава.

При этом военные не подтвердили журналистам, действительно ли военных собрали во время воздушной тревоги и вероятной баллистической угрозы, отмечает издание «Общественное».

Журналист рассказал о награждении военных в день атаки

Журналист Дмитрий Святненко рассказал, что в этот день его брата Владимира, военнослужащего ВСУ, должны были наградить.

Их вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших из лучших. На открытой местности. Прилетела баллистика

Дмитрий Святненкожурналист

История халатности или небрежности повторилась, подчеркнул брат погибшего военного.

Удары по местам сбора военных наносились неоднократно

Удары по местам дислокации ВСУ во время сборов военнослужащих уже наносились российскими войсками. Так, 25 августа источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в Сумской области ВС РФ поразили скопление военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ во время построения личного состава.

По словам собеседника агентства, это произошло из-за желания командира бригады полковника Анатолия Савича устраивать построения на передовой и публиковать фотоотчеты в социальных сетях.

В июне депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. Она раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского, отметив, что за предыдущие случаи, когда удары наносились по скоплению военнослужащих по случаю награждений, никто из командующий украинской армии не подвергся наказанию.

В сентябре прошлого года ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве во время построения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады. Сообщалось, что в это время на базе центра могли находиться проводившие обучение украинских солдат иностранные наемники.

