Сайт MWM перечислил пять видов оружия из возможной просьбы Венесуэлы к РФ

Венесуэла могла попросить у России пять видов вооружений на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и ожидания атаки со стороны американской армии. Об этом со ссылкой на собственные неназванные источники сообщает блог Military Watch Magazine.

В материале говорится, что Каракас рассчитывает на систему береговой обороны «Бастион», корветы класса «Буян-М»/»Каракурт», истребители Су-30М2, крылатые ракеты Х-32 и ударную подводную лодку класса «Варшавянка».

В нынешнем виде Вооруженные силы Венесуэлы способны угрожать американским военным с помощью противокорабельных ракет Х-31А, запускаемых при помощи истребителей Су-30МК2, однако потенциал снижает небольшое число таких самолетов. У России же имеется 19 близкородственных Су-30М2, что почти удвоит парк.

Также у Каракаса есть две подводные лодки, выпущенные в Германии в 1970-х годах, но в связи с тем, что Берлин является союзником Вашингтона, рассчитывать на них сложно.

Ранее The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы сообщило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил у России ракеты, радары и модернизированные самолеты. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает официальный Каракас и готова «плечом к плечу» преодолевать вызовы.

Источники в США пока не подтверждают, что нападение на Венесуэлу действительно состоится. Однако The Wall Street Journal утверждает, что если Трамп все же одобрит его, то целями удара станут объекты, используемые для торговли наркотическими веществами и соответствующая инфраструктура.

В описании на сайте говорится, что основателем MWM является Абрахам Аит, выпускник Королевского колледжа Лондона, специализирующийся на военном деле. Блог использует статьи анонимных авторов, а для обратной связи просит присылать почту на адрес в Южной Корее.