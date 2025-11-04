Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:34, 4 ноября 2025Спорт

Рудковская раскрыла новые подробности о состоянии попавшего в больницу сына

Рудковская заявила, что состояние попавшего в больницу сына стабилизировалось
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская раскрыла новые подробности о состоянии 12-летнего сына Александра Плющенко, который был ранее доставлен в больницу. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, состояние фигуриста стабилизировалось, температура упала до 37. «Мы пока точно не понимаем, что это за заболевание. Никаких симптомов у Саши не было, кроме тошноты и высокой температуры: ни кашля, ни насморка», — рассказала Рудковская.

Она также заявила, что Плющенко-младший самостоятельно принял решение выступать в шоу, несмотря на высокую температуру. «Нельзя за несколько часов кого-то подготовить на эту роль или отменить шоу. Если бы у нас была замена, вопрос об участие Саши в шоу не стоял», — добавила Рудковская.

3 ноября сообщалось, что Плющено-младшему стало плохо после участия в ледовом шоу в честь дня рождения отца — Евгения Плющенко. После проката его увезли на скорой в больницу. В ледовой постановке Александр исполнял роль принца, а Евгений играл короля. В этот день фигуристу исполнилось 43 года.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Тягу взрослых россиян к детским игрушкам объяснили

    Рудковская раскрыла новые подробности о состоянии попавшего в больницу сына

    Школьные звонки в России заменят патриотическими песнями

    В Кремле раскрыли поручения Путина по итогам Восточного экономического форума

    Пашинян предостерег от возвращения армян в Карабах

    На Западе оценили усилия Украины по вступлению в Евросоюз

    Британского актера назвали самым сексуальным мужчиной из ныне живущих

    В Германии отреагировали на слова Дмитриева о Нобелевской премии мира

    Названа стоимость одного выступления Любови Успенской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости