Рудковская раскрыла новые подробности о состоянии попавшего в больницу сына

Рудковская заявила, что состояние попавшего в больницу сына стабилизировалось

Продюсер Яна Рудковская раскрыла новые подробности о состоянии 12-летнего сына Александра Плющенко, который был ранее доставлен в больницу. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, состояние фигуриста стабилизировалось, температура упала до 37. «Мы пока точно не понимаем, что это за заболевание. Никаких симптомов у Саши не было, кроме тошноты и высокой температуры: ни кашля, ни насморка», — рассказала Рудковская.

Она также заявила, что Плющенко-младший самостоятельно принял решение выступать в шоу, несмотря на высокую температуру. «Нельзя за несколько часов кого-то подготовить на эту роль или отменить шоу. Если бы у нас была замена, вопрос об участие Саши в шоу не стоял», — добавила Рудковская.

3 ноября сообщалось, что Плющено-младшему стало плохо после участия в ледовом шоу в честь дня рождения отца — Евгения Плющенко. После проката его увезли на скорой в больницу. В ледовой постановке Александр исполнял роль принца, а Евгений играл короля. В этот день фигуристу исполнилось 43 года.