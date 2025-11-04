Спорт
13:48, 4 ноября 2025Спорт

Сын Плющенко опроверг попадание в больницу

Александр Плющенко: Скорая приехала осмотреть меня, в больницу не забирали
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын Александр Плющенко

Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын Александр Плющенко . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выложил видеообращение в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен опроверг попадание в больницу и рассказал, что сейчас у него температура 37. «Меня никуда не забирали. В больнице я не лежал, все хорошо, просто скорая приехала меня осмотреть», — заявил Плющенко-младший.

Фигурист добавил, что лично принимал решение об участии в шоу. «Меня некем было заменить. И тем более это был день рождения моего отца», — сказал он.

Ранее о состоянии сына высказалась его мать — продюсер Яна Рудковская. «Мы пока точно не понимаем, что это за заболевание. Никаких симптомов у Саши не было, кроме тошноты и высокой температуры: ни кашля, ни насморка», — рассказала она, добавив, что сейчас состояние фигуриста стабилизировалось.

3 ноября сообщалось, что Плющено-младшему стало плохо после участия в ледовом шоу в честь дня рождения отца. После проката его увезли на скорой в больницу. В ледовой постановке Александр исполнял роль принца, а Евгений играл короля. В этот день фигуристу исполнилось 43 года.

