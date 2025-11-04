Спорт
12:29, 4 ноября 2025Спорт

В Госдуме рассказали о проблемах с финансированием российского спорта

Журова рассказала о проблемах с финансированием российского спорта
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о проблемах с финансированием российского спорта. Об этом сообщает Sport24.

По ее мнению, в зоне риска юные спортсмены, которые еще не добились больших успехов. «То есть мы подготовили хороших детей, юниоров, а они и их родители думают: "А почему бы нам не уехать в другую страну?"» — заявила Журова.

Она добавила, что в России существуют люди, которые выступают против траты денег на спорт высших достижений. «Но мы должны понимать, что если нет спорта высших достижений, тогда зачем детский? Дети растут и хотят быть в профессиональном спорте», — отметила Журова.

Ранее Журова назвала российского спортсмена, которого можно сравнить по масштабам с трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Родниной. По мнению депутата, это форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

