В России рассказали об отношениях с дипломатами Запада и Украины в ООН

Полянский заявил о сохранении духа Аляски в контактах России и США в ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский, рассказал об отношениях российской делегации с американской. Его слова приводит РБК.

Полянский подчеркнул, что в контактах России и США сохраняется так называемый «дух Аляски». «Мы с американскими дипломатами постоянно встречаемся, по многим вопросам с ними контактируем — особенно в том, что касается ооновской повестки», — отметил он.

Дипломат добавил, что между постоянными членами Совета Безопасности ООН возродилась «определенная солидарность». Делегации встречаются, обсуждают позиции и проекты решений перед их рассмотрением.

Ранее Полянский заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в любых форматах. Он подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, несмотря на «сомнительную легитимность» нынешних украинских властей.