Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:46, 4 ноября 2025Мир

В России рассказали об отношениях с дипломатами Запада и Украины в ООН

Полянский заявил о сохранении духа Аляски в контактах России и США в ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский, рассказал об отношениях российской делегации с американской. Его слова приводит РБК.

Полянский подчеркнул, что в контактах России и США сохраняется так называемый «дух Аляски». «Мы с американскими дипломатами постоянно встречаемся, по многим вопросам с ними контактируем — особенно в том, что касается ооновской повестки», — отметил он.

Дипломат добавил, что между постоянными членами Совета Безопасности ООН возродилась «определенная солидарность». Делегации встречаются, обсуждают позиции и проекты решений перед их рассмотрением.

Ранее Полянский заявил, что Россия готова к переговорам по Украине в любых форматах. Он подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, несмотря на «сомнительную легитимность» нынешних украинских властей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто значение «Буревестника» для урегулирования на Украине

    Финансист назвала выгодные даты для открытия вклада в российских банках

    В российском городе массово отключилось электричество

    Нарышкин заявил о восхищении «Буревестником» и «Посейдоном»

    В России рассказали об отношениях с дипломатами Запада и Украины в ООН

    В ВСУ создали методичку по уничтожению сдающихся в плен украинских солдат

    В России оценили слова Мерца о высылке сирийских беженцев

    Жители Нижегородской области услышали более десяти взрывов при отражении атаки дронов

    В Днепропетровской области вспыхнул огромный пожар после атаки

    Песков раскрыл подробности о подготовке прямой линии с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости