Еще одна страна Европы перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Германия перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян с 1 января

Еще одна страна Европы — Германия — перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян с 1 января 2026 года. Об этом говорится на сайте посольства Германии в РФ.

Уточняется, что исключением станут те, кому уже выдали немецкую визу с паспортом старого образца.

В настоящий момент российские загранпаспорта старого образца (пятилетние) не признают Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия.

Европейские страны стали последовательно запрещать пятилетние загранпаспорта с начала 2025 года. В Ассоциации туроператоров России заметили, что туристам, планирующим поездку в Европу, лучше оформить биометрические загранпаспорта.

Ранее двое российских туристов захотели увидеть Париж и были депортированы из аэропорта французской столицы из-за одной ошибки. У них изъяли документы, а причиной стало новое правило, согласно которому владельцы загранпаспортов РФ без биометрии не могут посещать Францию.