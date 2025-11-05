Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:03, 5 ноября 2025Путешествия

Еще одна страна Европы перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Германия перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян с 1 января
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Janis Laizans / Reuters

Еще одна страна Европы — Германия — перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян с 1 января 2026 года. Об этом говорится на сайте посольства Германии в РФ.

Уточняется, что исключением станут те, кому уже выдали немецкую визу с паспортом старого образца.

В настоящий момент российские загранпаспорта старого образца (пятилетние) не признают Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия.

Европейские страны стали последовательно запрещать пятилетние загранпаспорта с начала 2025 года. В Ассоциации туроператоров России заметили, что туристам, планирующим поездку в Европу, лучше оформить биометрические загранпаспорта.

Ранее двое российских туристов захотели увидеть Париж и были депортированы из аэропорта французской столицы из-за одной ошибки. У них изъяли документы, а причиной стало новое правило, согласно которому владельцы загранпаспортов РФ без биометрии не могут посещать Францию.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Совбез России поднял ядерный вопрос. Путину предлагают испытать оружие массового поражения

    Создатель «Звездных войн» купил особняк в Лондоне по одной причине

    ЦБ повысил курс доллара

    Врачи подсказали способ выбрать правильную обувь и избежать проблем с ногами

    Названы два популярных направления в России для отдыха на зимних каникулах

    Трамп отчитался о завершенных конфликтах и пообещал закончить еще один

    Руководство UFC обратилось в ФБР из-за подозрительного поединка

    Москвичам назвали дату первого снегопада

    Жилые дома россиян попали под обстрел со стороны Украины

    Названы три главные угрозы для мировой экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости