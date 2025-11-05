Крупный индийский импортер высказался о перспективах закупок российской нефти

Глава компании ONGC Сингх заявил о готовности продолжать закупки нефти из России

Руководство индийской энергокомпании ONGC, являющейся крупным импортером российской нефти, готово продолжить закупки сырья из РФ даже после усиления санкционного давления со стороны западных стран. Об этом заявил глава концерна Арун Кумар Сингх, его слова приводит ТАСС.

Продолжать закупки российского сырья компания из азиатской страны готова через энерготрейдеров, которые не были включены в западные санкционные списки, уточнил гендиректор ONGC. При этом возможность импорта нефти у компаний, попавших под рестрикции США, Евросоюза (ЕС) и Великобритании, Сингх исключил. «Мы будем соблюдать абсолютно все санкции», — констатировал он.

Однако такая позиция, пояснил Сингх, не помешает его компании продолжить закупки российского сырья законным способом, то есть, у тех компаний, которые не попали под западные санкции. «При соблюдении санкций мы будем делать все, что разрешено делать», — заключил он.

После новых санкций США, ЕС и Великобритании ряд крупных импортеров российской нефти из азиатских стран начали пересматривать действующие контракты с контрагентами из РФ. Подобны образом, в частности, поступили ведущие покупатели из Индии — Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals.

Китайские энергоконцерны (PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil), в свою очередь, решили приостановить импорт российского сырья на фоне усиления санкционного давления. Еще один крупный покупатель российского сырья — Турция — ради перестраховки стала активнее закупать нефть у поставщиков из Ирака и Казахстана. Все это, в конечном счете, может привести к снижению поставок российской нефти на глобальный рынок и, как следствие, — сокращению поступлений от продаж сырья в федеральный бюджет, предупреждают эксперты.