Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 5 ноября 2025Бывший СССР

Премьер Молдавии вышел к журналистам со словами «я выживу»

Премьер Молдавии Александр Мунтяну описал размер зарплаты фразой «я выживу»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «NewsMaker.md | Новости Молдовы, Украины и региона»

Новый премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну описал размер своей зарплаты фразой «я выживу». С такими словами он провел свой выход к журналистам, передает Newsmaker в своем Telegram-канале.

Одна из журналисток спросила Мунтяну о его будущей зарплате, которая, по информации СМИ, будет 20 тысяч леев в месяц (95 тысяч рублей).

«Все хорошо, я выживу. Надо будет обсудить это с женой, но, думаю, придется использовать наши накопления», — заявил в ответ премьер-министр.

31 октября парламент Молдавии принял новое правительство во главе с Мунтяну. Перед этим новый премьер-министр заявлял, что рассмотрит вопрос о выходе республики из СНГ, и объявил о своей возможной отставке в случае невступления страны в Евросоюз до 2028 года.

У Мунтяну также имеется два гражданства: Украины и США.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

    Стало известно об ударе ВСУ по занятому ахматовцами дому

    Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

    Разочарованного проституткой россиянина арестовали

    SHAMAN и Мизулина в зеленых рубашках поженились в Донецке. «Свадьба цвета хаки» собрала немного гостей, но пришел глава ДНР

    Белоусов раскрыл планы США по созданию новой ракеты с ядерной боеголовкой

    Получившие ожоги глаз зрители российского кинотеатра раскрыли подробности сеанса

    В США раскрыли подробности испытаний компонента ядерной триады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости