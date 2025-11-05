Спорт
11:36, 5 ноября 2025Спорт

Президент КХЛ оценил наказание для употребившего наркотики хоккеиста

Глава КХЛ Морозов: Юристы сделали свое дело, надеюсь увидеть Морозова в строю
Юлия Герасимова (редактор)
Иван Морозов

Иван Морозов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов оценил сокращение срока наказания для хоккеиста «Спартака» Ивана Морозова, признавшегося в употреблении наркотиков. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Грозила четырехгодичная дисквалификация. Юристы смогли сделать свое дело, детально проработать вопрос. РУСАДА (Российское антидопинговое агентство, прим. «Ленты.ру») вынесло такое решение», — заявил глава лиги, добавив, что надеется в скором времени вновь увидеть спортсмена на льду.

Ранее Морозов в социальных сетях признался в употреблении кокаина. Спортсмен извинился перед руководством «Спартака» и поклонниками и заявил, что полностью раскаивается в поступке. Он добавил, что проходит необходимую терапию и получает помощь специалистов.

После этого Морозов был отстранен от игр на срок в четыре года. Затем срок дисквалификации был сокращен до месяца.

Об отстранении 25-летнего хоккеиста за нарушение антидопинговых правил стало известно в сентябре. В «Спартаке» рассказали, что РУСАДА обнаружило в пробе игрока запрещенное вещество, и заявили, что Морозов не будет допускаться до тренировок, пока не завершится расследование.

