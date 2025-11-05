Раскрыто состояние пострадавшего в драке в ночном клубе баскетболиста ЦСКА

Пострадавший в драке баскетболист «ЦСКА-Юниор» находится в медикаментозном сне

Директор баскетбольного клуба «ЦСКА-Юниор» Евгений Чернявский раскрыл состояние пострадавшего в драке 18-летнего форварда клуба Владимира Ершова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Чернявского, спортсмен находится в реанимации, однако ему постепенно становится лучше. «Вчерашнее состояние было стабильно тяжелое, сегодня — средней тяжести, динамика положительная. Сознание ясное, все понимает и осознает, где находится. Единственное, пока держат его в медикаментозном сне и наблюдают», — заявил Чернявский. Он добавил, что отец пострадавшего написал заявление в правоохранительные органы.

Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе подмосковного города Раменское. После этого баскетболиста госпитализировали.

