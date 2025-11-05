Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:49, 5 ноября 2025Спорт

Раскрыто состояние пострадавшего в драке в ночном клубе баскетболиста ЦСКА

Пострадавший в драке баскетболист «ЦСКА-Юниор» находится в медикаментозном сне
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Директор баскетбольного клуба «ЦСКА-Юниор» Евгений Чернявский раскрыл состояние пострадавшего в драке 18-летнего форварда клуба Владимира Ершова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Чернявского, спортсмен находится в реанимации, однако ему постепенно становится лучше. «Вчерашнее состояние было стабильно тяжелое, сегодня — средней тяжести, динамика положительная. Сознание ясное, все понимает и осознает, где находится. Единственное, пока держат его в медикаментозном сне и наблюдают», — заявил Чернявский. Он добавил, что отец пострадавшего написал заявление в правоохранительные органы.

Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе подмосковного города Раменское. После этого баскетболиста госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 12-летнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, увезли в больницу. Отмечалось, что мальчику стало плохо после выступления в ледовом шоу в честь дня рождения отца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Во Франции мужчина сбил пешеходов и попытался сжечь свой автомобиль

    Чеботиной предложили обратиться к «экспертам по ментальным проблемам»

    Названы шансы самой красивой девушки России на победу в конкурсе «Мисс Земля»

    Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Заморозки пришли в Москву

    Маркетплейсы в России пересмотрели правила для продавцов

    На Украине заявили о возможном прекращении работы железной дороги

    Производители молочки в России посетовали на падение потребления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости