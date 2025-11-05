Российский оператор увел дрон от автомобиля с гражданскими

В сети разошлось резонансное видео с кадрами убийства мирных жителей оператором FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись опубликовал военкор Александр Симонов в Telegram.

На кадрах видна стоящая на коленях женщина, которая осеняет себя крестным знамением. В нескольких метрах от нее над землей завис беспилотник. Когда дрон приближается, женщина пытается прижать голову к плечам. В это время раздается взрыв. По данным Симонова, видео было снято в Харьковской области. Предвидя возможные манипуляции со стороны Украины, военкор указал, что ролик был снят в российском тылу. «На наших тыловых дорогах целей для наших птичек нет. И быть не может», — подчеркнул он.

В России показали разницу между FPV-пилотами ВС РФ и ВСУ

Спустя некоторое время Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» разместил собственное видео, на котором наглядно видна разница между российскими и украинскими операторами FPV-дронов.

На ролике видно, как в объектив камеры беспилотника попадает едущий по дороге автомобиль. Дрон вышел на ударный курс, но водитель тоже заметил опасность, остановил машину, все пассажиры вышли из нее с поднятыми руками. Убедившись, что перед ним мирные люди, пилот пролетел над ними и пошел дальше искать цель.

«Рубикон» не воюет с гражданским населением, в отличие от людоедов Мадяра и расчетов ВСУ

Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон»

Удары ВСУ по мирным жителям уже неоднократно фиксировались. Например, в мае украинское командование направило дроны на место удара по рынку в Алешках Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, после первой атаки противник специально направил беспилотники для добивания выживших. Он добавил, что произошедшее демонстрирует «настоящий облик киевского режима».

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что мировое сообщество должно отреагировать и осудить действия ВСУ. «Понятно, когда дроны бьют по военным целям, но когда вот так явно по мирным людям... Это похоже на охоту, как будто они там тренируются на мирных. И это ужасно», — сказала политик. Она добавила, что этот случай войдет в число военных преступлений Украины.