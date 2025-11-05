В Кремле заявили о большом интересе западных СМИ к посещению районов окружения ВСУ

Песков: Западные журналисты хотели бы поехать в районы окружения ВСУ

Журналисты западных СМИ хотели бы посетить районы окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Интерес очень большой, нам известно, что многие западные журналисты туда хотели бы поехать», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что ему неизвестно об украинских журналистах, которые изъявили бы желание туда поехать.

30 октября представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что журналисты, которые посетят районы блокирования солдат ВСУ в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) столкнутся с долгосрочными репутационными и правовыми последствиями. По словам Тихого, визиты в места окружения украинской армии будут оцениваться как нарушение украинских законов и международного права.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске, чтобы иностранная пресса могла посетить районы блокирования ВСУ. 30 октября президент дал соответствующее поручение Минобороны. В ведомстве отметили, что Россия готова прекратить огонь на пять-шесть часов, чтобы иностранные репортеры могли безопасно посетить участки фронта.