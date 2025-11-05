Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:43, 5 ноября 2025Интернет и СМИ

В Кремле заявили о большом интересе западных СМИ к посещению районов окружения ВСУ

Песков: Западные журналисты хотели бы поехать в районы окружения ВСУ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Журналисты западных СМИ хотели бы посетить районы окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Интерес очень большой, нам известно, что многие западные журналисты туда хотели бы поехать», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что ему неизвестно об украинских журналистах, которые изъявили бы желание туда поехать.

30 октября представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что журналисты, которые посетят районы блокирования солдат ВСУ в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) столкнутся с долгосрочными репутационными и правовыми последствиями. По словам Тихого, визиты в места окружения украинской армии будут оцениваться как нарушение украинских законов и международного права.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Купянске и Красноармейске, чтобы иностранная пресса могла посетить районы блокирования ВСУ. 30 октября президент дал соответствующее поручение Минобороны. В ведомстве отметили, что Россия готова прекратить огонь на пять-шесть часов, чтобы иностранные репортеры могли безопасно посетить участки фронта.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Раскрыто влияние ударов по энергетике Украины на боеспособность ВСУ

    В России натуралистичный окровавленный манекен показали детям в День народного единства

    Отравление детей в кинотеатре Абакана привело к уголовному делу

    В России назвали потенциальные цели ракеты «Сармат»

    Во Франции мужчина сбил пешеходов и попытался сжечь свой автомобиль

    Чеботиной предложили обратиться к «экспертам по ментальным проблемам»

    Названы шансы самой красивой девушки России на победу в конкурсе «Мисс Земля»

    Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости