Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:29, 5 ноября 2025Мир

В МИД рассказали о статусе встречи Путина и Трампа

Рябков заявил, что для встречи Путина и Трампа не обеспечены условия
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Условия для организации встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не обеспечены. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Встреча на высшем уровне, любая, требует углубленной подготовки и тщательной проработки всех аспектов. На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено», — сказал дипломат.

При этом замминистра иностранных дел рассказал, что российская и американская стороны находятся в постоянном контакте, в частности в вопросах безопасности.

Ранее Рябков заявил, что решение о встрече Путина и Трампа будет принято после подготовки ее содержания. В частности он отметил, что российская сторона ожидает наполнения конкретикой рамок, созданных при встрече глав государств в Анкоридже (Аляска).

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Людям с бессонницей посоветовали попробовать один сезонный продукт

    Россиянам назвали способ получить деньги за недостаточно горячую воду

    В Москве иностранец изрезал двух мужчин

    В Кремле рассказали о развитии компонентов российской ядерной триады

    Минобороны России заявило о сжатии кольца вокруг ВСУ в ДНР

    В ВСУ заявили о невозможности эвакуации из окруженного Димитрова

    Россиянин ушел на СВО в поисках пропавшего брата и исчез

    В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's

    Известный российский хирург не попала на рейс по вине авиакомпании и пропустила операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости