В МИД рассказали о статусе встречи Путина и Трампа

Рябков заявил, что для встречи Путина и Трампа не обеспечены условия

Условия для организации встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не обеспечены. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Встреча на высшем уровне, любая, требует углубленной подготовки и тщательной проработки всех аспектов. На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено», — сказал дипломат.

При этом замминистра иностранных дел рассказал, что российская и американская стороны находятся в постоянном контакте, в частности в вопросах безопасности.

Ранее Рябков заявил, что решение о встрече Путина и Трампа будет принято после подготовки ее содержания. В частности он отметил, что российская сторона ожидает наполнения конкретикой рамок, созданных при встрече глав государств в Анкоридже (Аляска).