Экономика
15:24, 5 ноября 2025Экономика

В Молдавии не исключили национализацию активов «Лукойла»

Премьер Молдавии Мунтяну не исключил национализацию активов «Лукойла»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Национализация активов «Лукойла» в Молдавии не исключается на фоне санкций США, Евросоюза и Великобритании в отношении российского энергогиганта. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Мунтяну, его слова приводит ТАСС.

Власти Молдавии рассматривают различные варианты, отметил глава правительства. Он напомнил, что его страна обязана «следовать международным обязательствам и действовать в строгом соответствии с законом». Национализация активов «Лукойла» обсуждается в качестве одного из возможных вариантов.

Принимать итоговое решение по поводу дальнейшей судьбы активов российской компании в Молдавии нужно как можно быстрее, добавил Мунтяну. В противном случае аэропорт Кишинева может остаться без топлива, так как в настоящее время столичная воздушная гавань полностью зависит от поставок нефтепродуктов «Лукойла». «В самое ближайшее время мы озвучим наше решение», — резюмировал премьер.

Молдавия является одним из лидеров в европейском регионе по числу активов «Лукойла». В этой стране, уточнял министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, российской компании принадлежит примерно пятая часть всех автозаправочных станций в республике.

«Лукойл» попал под блокирующие санкции западных стран во второй половине октября. Вскоре после этого руководство компании объявило о завершении поисков покупателя своих зарубежных активов. Им оказался международный энергетический трейдер Gunvor Group. Для окончательного утверждения сделки потребуется одобрение со стороны регулирующих органов западных стран.

