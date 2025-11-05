Спорт
Живущий в России бразильский боец UFC объяснил странное прозвище

Фото: Steve Roberts-Imagn / Imagn Images / Reuters

Живущий в России бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Вальтер Уокер объяснил, по какой причине его прозвали Чистым Монстром. Об этом он рассказал в интервью UFC Unfiltered, запись беседы доступна на платформе Apple Podcasts.

По словам Уокера, такое прозвище ему дал тренер. «Он спросил: "Ты принимаешь стероиды?". Я ответил, что такими вещами не занимаюсь. А он сказал: "Твое прозвище должно быть "Чистый Монстр", поскольку ты очень сильный и не принимаешь допинг», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Уокер захотел получить российское гражданство. Спортсмен уже владеет видом на жительство в России.

В активе 27-летнего Уокера 13 побед при единственном поражении в смешанных единоборствах. Уокер переехал в Россию в 2019 году, после чего начал карьеру в ММА.

