Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 6 ноября 2025Россия

На российской АЭС рассказали о ликвидации последствий удара ВСУ

РИА Новости: Градирню Нововоронежской АЭС восстановили после атаки ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

На Нововоронежской атомной электростанции (АЭС) в Воронежской области восстановили градирню энергоблока № 6, атакованную беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ликвидации последствий удара рассказал заместитель директора по капитальному строительству станции Владимир Озеров в беседе с РИА Новости.

По его словам, градирня получила косметическое повреждение в виде пятна темного цвета. «На сегодня устранены сколы покрытия, выполнены работы по восстановлению лакокрасочного покрытия поврежденного фрагмента», — подчеркнул Озеров.

Он добавил, что сейчас градирня выполняет все свои функции, а энергоблок несет нагрузку согласно диспетчерскому графику.

ВСУ атаковали Нововоронежскую АЭС в ночь на 7 октября. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. В сети также появилось фото с темным пятном на месте удара дрона по градирне.

Позже об отсутствии серьезных последствий атаки на АЭС сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Там подчеркнули, что на уровень радиации на объекте удар не повлиял.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ попытались вырваться из окружения в «третьей столице Украины»

    Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

    Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

    iPhone Air подешевел в России

    Президент Мексики приняла меры после домогательств в прямом эфире

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    Россиянам рассказали о причинах блокировки счетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости