На российской АЭС рассказали о ликвидации последствий удара ВСУ

РИА Новости: Градирню Нововоронежской АЭС восстановили после атаки ВСУ

На Нововоронежской атомной электростанции (АЭС) в Воронежской области восстановили градирню энергоблока № 6, атакованную беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ликвидации последствий удара рассказал заместитель директора по капитальному строительству станции Владимир Озеров в беседе с РИА Новости.

По его словам, градирня получила косметическое повреждение в виде пятна темного цвета. «На сегодня устранены сколы покрытия, выполнены работы по восстановлению лакокрасочного покрытия поврежденного фрагмента», — подчеркнул Озеров.

Он добавил, что сейчас градирня выполняет все свои функции, а энергоблок несет нагрузку согласно диспетчерскому графику.

ВСУ атаковали Нововоронежскую АЭС в ночь на 7 октября. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. В сети также появилось фото с темным пятном на месте удара дрона по градирне.

Позже об отсутствии серьезных последствий атаки на АЭС сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Там подчеркнули, что на уровень радиации на объекте удар не повлиял.