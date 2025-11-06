Самую красивую девушку Земли травили в соцсетях за родство с русским поэтом Пушкиным

Победительницу международного конкурса красоты «Мисс Земля» Натали Пушкинову травили в соцсетях. Об этом сообщает чешский сайт Super.cz.

В чешском языке фамилия Пушкинова представляет собой женскую форму фамилии Пушкин. Недоброжелатели заподозрили, что она приходится родственницей русскому поэту и поэтому не должна носить титул «Мисс Чешская Республика» или представлять страну на международных конкурсах. Это и стало поводом для травли.

Пушкинова не исключает родство с Пушкиным, но подчеркивает, что никаких доказательств этому нет. «У семьи настолько обширное генеалогическое древо, что многие ветви просто отсутствуют, — объяснила она в интервью Super.cz. — Я чешка до мозга костей, но, кто знает, может и найдется какая-то связь».

Девушка призналась, что старается не читать комментарии в интернете. По ее словам, ничего зазорного в подобной фамилии нет. «Я считаю привилегией и поводом для гордости, что у меня такая красивая фамилия, полученная от знаменитого поэта», — заявила она.

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается «Мисс Земля», но свои королевы есть и у других стихий — воздуха, огня и воды.

Ранее сообщалось, что в международном конкурсе красоты «Мисс Земля» победила представительница Чехии Натали Пушкинова. Россиянке Елизавете Гурьяновой удалось войти в топ-12 финалисток.