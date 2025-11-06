В НХЛ высказались о рекорде Овечкина

Заместитель комиссара НХЛ Дэйли: Нам повезло, что Овечкин играет в нашей лиге

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал рекорд российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Его цитирует ТАСС.

По словам функционера, рекорд Овечкина — огромное достижение. «Несомненно, он является лучшим бомбардиром в истории хоккея. Нам очень повезло, что он играет в нашей лиге», — заявил он.

Ранее Овечкин отличился в домашнем матче против «Сент-Луиса». Благодаря этому он стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин занимает первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.