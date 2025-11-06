Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:51, 6 ноября 2025Спорт

В НХЛ высказались о рекорде Овечкина

Заместитель комиссара НХЛ Дэйли: Нам повезло, что Овечкин играет в нашей лиге
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал рекорд российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Его цитирует ТАСС.

По словам функционера, рекорд Овечкина — огромное достижение. «Несомненно, он является лучшим бомбардиром в истории хоккея. Нам очень повезло, что он играет в нашей лиге», — заявил он.

Ранее Овечкин отличился в домашнем матче против «Сент-Луиса». Благодаря этому он стал первым игроком в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин занимает первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО призывает Украину к крупной диверсии с жертвами, заявила российская разведка. Какой план предложил Запад?

    Пассажир привез из Стамбула изделия из питона и крокодила и попался таможенникам в Казани

    Появились фото актрисы Нелли Уваровой с седыми волосами

    Обвиняемый в изнасиловании погорел в суде на знании русского языка

    Один из самых влиятельных политиков в США завершит свою карьеру

    Россиянка обвинила медиков санатория в смерти двухлетней дочери от инфаркта

    Ученые нашли «зимнюю квартиру» хозяина тайги

    В России объяснили заявление генсека НАТО о подготовке к противостоянию с Россией

    Евреев призвали покинуть Нью-Йорк по одной причине

    Врач опровергла главный миф о сахаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости