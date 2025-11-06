В России объяснили ускорение потребительского спроса

ЦБ связал ускорение спроса в РФ с предстоящим повышением цен из-за утильсбора

Причиной роста потребительского спроса, наблюдавшегося в России в третьем квартале 2025 года, стало в том числе увеличение числа покупок легковых автомобилей, связанное с преодолением «временного спада в начале 2025 года» и предстоящим изменением порядка расчета утильсбора, которое, как ожидается, приведет к подорожанию машин. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка (ЦБ), по итогам которого показатель решено было снизить с 17 до 16,5 процента годовых.

«Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности несколько ускорился», — говорилось в пресс-релизе ЦБ по ставке от 24 октября.

Теперь регулятор расширил связанный с этим фактором комментарий, приведя довод о том, что «из‑за разовых проинфляционных факторов рост потребительского спроса может остаться повышенным до конца года», поскольку россияне «будут стремиться совершить крупные покупки до повышения налога». В дальнейшем спрос будет расти более умеренными темпами под влиянием жесткой денежно-кредитной политики, указали в Банке России.

Летом из данных Росстата следовало, что реальные располагаемые денежные доходы россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, выросли в первом полугодии на 7,8 процента, в том числе на 7 процентов в апреле-июне и на 8,7 процента — в январе-марте. В третьем квартале рост продолжился, составив, по данным ведомства, 8,5 процента в годовом сравнении, причем для второго оценку повысили с 7 сразу до 10,4 процента, в результате чего доходы населения в январе-сентябре выросли на 9,2 процента.