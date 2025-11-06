В России обвинили МОК в двойных стандартах

Министр спорта России Дегтярев обвинил МОК в двойных стандартах

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в двойных стандартах. Его слова приводит ТАСС.

На форуме «Россия — спортивная держава» Дегтярев обратил внимание на то, что МОК жестко отреагировал на запрет Индонезии для израильских гимнастов, настоятельно рекомендовав спортивным федерациям не проводить турниры в этой стране, в то время как аналогичные запреты для российских атлетов в Европе остаются без публичных заявлений со стороны организации. По его мнению, сложившаяся ситуация нарушает фундаментальные права спортсменов и требует справедливого отношения независимо от страны происхождения.

Ранее Дегтярев обратился к МОК из-за действий Польши против российских пловцов. Он заявил, что решение Польши отказать российским пловцам в участии в чемпионате Европы на короткой воде нарушает ключевые принципы Олимпийской хартии.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.