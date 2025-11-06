В России высказались об условиях проведения ядерных испытаний в стране

Чепа: Ядерные испытания в России состоятся только из научной необходимости

Ядерные испытания могут проводиться в России только при исследовательской необходимости, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Президент России Владимир Путин поручил проверить целесообразность. Просто подорвать и показать, что у нас это и это есть — это нецелесообразно. Целесообразность — это проведение каких-то исследований. Если это настолько остро необходимо, единственное что будет, и тогда кто-то будет принимать решение — делать это или не делать. Или обойтись только расчетными путями», — сказал Чепа

При этом он отметил, что Россия не собирается проводить ядерные испытания и желательно, чтобы их никто не проводил.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе совещания Совбеза России заявил о целесообразности начала подготовки к полномасштабным ядерным испытаниям. Заслушав его доклад, Путин поручил оборонному ведомству, а также МИД и гражданским ведомствам подготовить предложения по данному вопросу. Глава государства пояснил, что сначала нужно собрать дополнительную информацию и провести ее анализ.

До этого американский лидер Дональд Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

