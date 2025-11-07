Наука и техника
16:32, 7 ноября 2025Наука и техника

Баканов обозначил основные тренды развития космонавтики

Глава «Роскосмоса» Баканов назвал возврат на Луну одним из трендов космонавтики
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в ходе лекции для студентов РАНХиГС назвал основные тренды развития космонавтики до 2040 года. Их госкорпорация обозначила в Telegram-канале.

Руководитель выделил пять направлений — «возвращение на Луну, космическую энергетику, обслуживание и производство на орбите, космическую логистику и транспорт, дальний космос и науку».

По оценке Баканова, «Россия сохраняет значимые позиции в мировой космической индустрии в сфере пилотируемых полетов, по технологиям выведения и опыту создания орбитальных станций».

Ранее глава госкорпорации заявил, что российская и китайская стороны продолжают работу над созданием совместной лунной станции.

В октябре Баканов сообщил, что серийное развертывание спутников низкоорбитальной группировки России начнут к новому году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
