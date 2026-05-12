Еще один пост в немецком футболе впервые заняла женщина

Спортивным директором мужского футбольного клуба «Гамбург» станет Кэтлин Крюгер

Новым спортивным директором мужского футбольного клуба «Гамбург» с лета 2026 года станет 40-летняя Кэтлин Крюгер. Об этом сообщается на сайте команды.

Крюгер станет первой женщиной в истории Бундеслиги на этой должности. Ее назначение отмечается как важный шаг к гендерному равенству в мужских футбольных клубах Германии. Председатель наблюдательного совета «Гамбурга» Михаэль Папенфусс подчеркнул, что Крюгер сочетает стратегическое видение и сильные лидерские качества, именно поэтому она будет отвечать за трансферы и развитие команды.

Крюгер играла за «Баварию» с 2003 по 2009 год. После завершения карьеры она осталась в мюнхенском клубе в качестве тренера. В последнее время немка работала в совете директоров «Баварии», отвечая за организацию, инфраструктуру и спортивную стратегию.

В апреле 2026 года Мари-Луизе Эта начала исполнять обязанности главного тренера мужского клуба «Унион». Она стала первой женщиной, возглавившей мужской футбольный клуб в Европе.