К живущему в России отцу главкома ВСУ Сырского приехала реанимация

Mash: К живущему во Владимире отцу главкома ВСУ Сырского приехала реанимация

К живущему во Владимире отцу главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского приехала реанимация. Об этом пишет Mash в Telegram.

К посту приложено видео с автомобилем экстренной службы. Также оператор снял врачей, заходящих, предположительно, в квартиру 86-летнего пенсионера.

По информации издания, недавно отца Сырского выписали из подмосковной больницы, где он лечился в связи с раком мозга. У мужчины четвертая группа инвалидности, и он с трудом встает с постели.

Ранее стало известно, что главком ВСУ использовал средства из военного бюджета Украины, чтобы оплатить лечение своего отца в России. Как выяснили журналисты, выставленные клиниками счета превысили пять миллионов рублей, что эквивалентно порядка 2,5 миллиона гривен. По неподтвержденной информации, из-за этого в Киеве обсуждается отставка Сырского с поста.

В июле также сообщалось, что главком ВСУ отправил на лечение отца один миллион рублей. Однако брат Сырского тогда заявил, что ему «плевать на деньги», так как из-за родственника их семью считают врагами.