Спорт
12:02, 7 ноября 2025Спорт

Камерунский футболист «Спартака» сделал выбор между жизнью в Москве и Париже

Игрок «Спартака» Ву заявил, что предпочел бы Париж Москве для жизни
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитник московского «Спартака» и сборной Камеруна по футболу Кристофер Ву сделал выбор между жизнью в Москве и Париже. Об этом сообщает Sport24.

Игрок назвал вопрос сложным. «Москва — хороший город, но на данный момент я выбрал бы Париж. Пока что я немного видел в Москве, а Париж знаю очень хорошо», — заявил Ву.

Камерунец перешел в «Спартак» в сентябре на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел шесть матчей во всех турнирах.

Ву родился в Париже, до перехода в «Спартак» он играл за «Ренн». В активе защитника два гола в 23 матчах в составе сборной Камеруна.

