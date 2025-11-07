На Байконур прибыл «Союз МС‑29»

«Роскосмос»: На космодром Байконур прибыл корабль «Союз МС‑29»

На космодром Байконур прибыл пилотируемый корабль «Союз МС‑29». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос»

Перед отправкой на космодром специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» проверили бортовые системы, служебное оборудование и аппаратуру корабля. На Байконуре была проверена работа механизма раскрытия солнечных панелей «Союза МС‑29».

«Запуск пилотируемого корабля — летом 2026 года», — уточнили в госкорпорации.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» запустят 27 ноября, а его миссия продлится 242 дня.

В октябре космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал телеканалу «Россия 1», что в рамках миссии «Союз МС-28» планируется провести более 40 экспериментов.