Собчак обратилась к сыгравшим свадьбу певцу SHAMAN и Мизулиной

Собчак пожелала сыгравшим свадьбу певцу SHAMAN и Мизулиной счастливого пути

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на свадьбу певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. В ролике, вышедшем на ее YouTube-канале «Осторожно: Собчак», она обратилась к паре с пожеланием.

«Екатерина Мизулина и SHAMAN заключили брак. (...) Счастливого пути по бурному морю совместной жизни, так сказать. Главное, чтобы не укачало. А то многих на берегу уже, глядя на вас, немножко подташнивает», — сказала Собчак.

О том, что SHAMAN и Мизулина сыграли свадьбу, стало известно 5 ноября. Они расписались в Донецке. На церемонии певец и глава ЛБИ были одеты в рубашки цвета хаки, стилизованные под солдатские гимнастерки. Торжество посетил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

SHAMAN и Мизулина официально подтвердили отношения в марте. Перед этим они часто появлялись на публике вместе. В феврале певец и глава ЛБИ посетили московскую школу, где изобразили поцелуй во время встречи с учениками. Дронов позднее сравнил себя и Мизулину с парой неразлучников. По словам артиста, за все время их отношений не было момента, когда они уставали друг от друга.