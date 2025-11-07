Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:47, 7 ноября 2025Интернет и СМИ

Собчак обратилась к сыгравшим свадьбу певцу SHAMAN и Мизулиной

Собчак пожелала сыгравшим свадьбу певцу SHAMAN и Мизулиной счастливого пути
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на свадьбу певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. В ролике, вышедшем на ее YouTube-канале «Осторожно: Собчак», она обратилась к паре с пожеланием.

«Екатерина Мизулина и SHAMAN заключили брак. (...) Счастливого пути по бурному морю совместной жизни, так сказать. Главное, чтобы не укачало. А то многих на берегу уже, глядя на вас, немножко подташнивает», — сказала Собчак.

О том, что SHAMAN и Мизулина сыграли свадьбу, стало известно 5 ноября. Они расписались в Донецке. На церемонии певец и глава ЛБИ были одеты в рубашки цвета хаки, стилизованные под солдатские гимнастерки. Торжество посетил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

SHAMAN и Мизулина официально подтвердили отношения в марте. Перед этим они часто появлялись на публике вместе. В феврале певец и глава ЛБИ посетили московскую школу, где изобразили поцелуй во время встречи с учениками. Дронов позднее сравнил себя и Мизулину с парой неразлучников. По словам артиста, за все время их отношений не было момента, когда они уставали друг от друга.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    На российском рынке жилья заметили тревожный тренд

    В поведении Трампа заметили странности

    Возможности россиян взять ипотеку в 2026 году оценили

    Российская пятиклассница выпала из окна 16-го этажа

    Выпуск стали в России рухнул

    В РСТ оценили влияние новых визовых ограничений Европы на россиян

    В руководстве Генпрокуратуры России начались кадровые перестановки

    В Европе раскрыли последствия запрета на мультивизы для уже получивших шенген россиян

    Найден скрытый «пусковой механизм» рака легких

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости