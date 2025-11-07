Спорт
Олимпийская чемпионка рассказала о нелюбви иностранцев к российским фигуристам

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить Камилу Валиеву золота чемпионата Европы 2022 года. Ее слова приводит Sport24.

Бестемьянова заявила, что иностранцы никогда не любили российских фигуристов. Она назвала решение ожидаемым.

Ранее ISU официально лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение о дисквалификации спортсменки.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Позднее ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

