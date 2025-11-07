Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:34, 7 ноября 2025Силовые структуры

Приняты меры из-за угрозы на процессе по делу о теракте против генерала Кириллова

Прокурор взят под госзащиту на суде по делу о теракте против генерала Кириллова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Под госзащиту взят представитель Генпрокуратуры России, поддерживающий обвинение на судебном процессе по уголовному делу о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС.

Меры приняты с целью обеспечения безопасности и сохранения жизни в связи с поступившим во Второй Западный окружной военный суд в Москве письмом из МВД России об имеющейся угрозе участникам процесса. По данным правоохранительных органов, агенты СБУ планировали посещать судебный процесс, чтобы готовить новые теракты.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в теракте против генерала Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) признал вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о тяжелых встречных боях с ВСУ у границы

    Стало известно о падении обороны ВСУ в Успеновке

    В российском городе пожаловались на организованные уличные бои десятков подростков

    В Европе прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

    Родителям 30-летних россиян посоветовали торопить их с браком

    Российские войска начали зачистку окраин Красноармейска

    ФСБ задержала оправдывавшего терроризм россиянина

    Американские военные отравились неизвестным порошком на базе после приезда Трампа

    Назван главный риск для ЕС в случае задержки репарационного кредита Киеву

    Пленный рассказал об уничтожении целых рот ВСУ под Красноармейском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости