Приняты меры из-за угрозы на процессе по делу о теракте против генерала Кириллова

Прокурор взят под госзащиту на суде по делу о теракте против генерала Кириллова

Под госзащиту взят представитель Генпрокуратуры России, поддерживающий обвинение на судебном процессе по уголовному делу о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС.

Меры приняты с целью обеспечения безопасности и сохранения жизни в связи с поступившим во Второй Западный окружной военный суд в Москве письмом из МВД России об имеющейся угрозе участникам процесса. По данным правоохранительных органов, агенты СБУ планировали посещать судебный процесс, чтобы готовить новые теракты.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в теракте против генерала Игоря Кириллова Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) признал вину.