Россия
15:46, 7 ноября 2025Россия

Стало известно о регулярных контактах главкома ВСУ с Россией

Shot: Главком ВСУ Сырский регулярно связывается с живущей в России семьей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский регулярно связывается с живущими на территории России родственниками. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, Сырский ежедневно контактирует с родителями, чтобы узнать о состоянии пережившего операцию и переставшего самостоятельно двигаться 86-летнего отца, Станислава.

Отмечается, что сеансы связи главкома ВСУ с семьей проходят по утрам.

Ранее стало известно, что Сырский для лечения отца использовал военный бюджет Украины. В июле 2025 года главком ВСУ отправил родителям, живущим в России, миллион рублей.

Брат Сырского Олег, который также живет в России, жаловался, что на фоне новостей о переводе денег «родителей облили грязью».

Россия
