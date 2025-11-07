Стало известно о регулярных контактах главкома ВСУ с Россией

Shot: Главком ВСУ Сырский регулярно связывается с живущей в России семьей

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский регулярно связывается с живущими на территории России родственниками. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации издания, Сырский ежедневно контактирует с родителями, чтобы узнать о состоянии пережившего операцию и переставшего самостоятельно двигаться 86-летнего отца, Станислава.

Отмечается, что сеансы связи главкома ВСУ с семьей проходят по утрам.

Ранее стало известно, что Сырский для лечения отца использовал военный бюджет Украины. В июле 2025 года главком ВСУ отправил родителям, живущим в России, миллион рублей.

Брат Сырского Олег, который также живет в России, жаловался, что на фоне новостей о переводе денег «родителей облили грязью».