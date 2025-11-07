Бывший СССР
Трамп и Токаев решили позвонить одному лидеру во время встречи

Трамп и Токаев провели двусторонние переговоры и позвонили Нетаньяху
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры в Белом доме и позвонили премьер-министру Израиля Биньямин Нетаньяху для обсуждения присоединения Казахстана к Авраамовым соглашениям по нормализации отношений с Израилем. Об этом пишет пресс-служба казахстанского лидера Aqorda в своем Telegram.

Накануне Axios со ссылкой на официальные лица в США писало, что Казахстан присоединится к Авраамовым соглашениям. Позже Токаев и Трамп подтвердили это.

Токаев, Трамп и Нетаньяху в телефонном разговоре обсуждали присоединение Казахстана к Авраамовым соглашениям. Целью этого является стремление Астаны внести свой вклад в преодолении конфронтации, отмечается в пресс-релизе.

Решение Казахстана не затрагивает обязательства нашей страны по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности

пресс-служба президента Казахстана

В 2017 году предыдущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициировал «Астанинский процесс» — переговоры по мирному урегулированию гражданской войны в Сирии. В них принимали участие делегации стран-гарантов прекращения боевых действий: Россия, Иран и Турция, а также стороны конфликта внутри республики. Сам Казахстан стороной конфликта не являлся.

Ранее Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с президентами пяти стран Средней Азии в рамках форума «США — Центральная Азия» (C5+1). Они обсудили вопросы экономического и экологического сотрудничества, а также возможности закупок полезных ископаемых. Агентство Reuters писало, что такой шаг Трампа направлен на увеличение влияния Вашингтона в этих постсоветских странах за счет закупки минералов.

