В одной стране закроют сеть заправок из-за санкций против «Лукойла»

Helsingin Sanomat: АЗС Teboil в Финляндии закроют из-за санкций против «Лукойла»

Сеть автомобильных заправочных станций (АЗС) Teboil в Финляндии закроют из-за санкций США против «Лукойла». Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Поставки топлива и платежные операции Teboil, материнской компанией которой является «Лукойл», уже прекратились. Поэтому сеть в Финляндии сворачивает свою работу.

«Новых поставок топлива не будет, а баки на автозаправочных станциях будут опустошены. В настоящее время на некоторых станциях уже закончились определенные сорта топлива, и количество таких станций увеличивается с каждым днем», — пояснил директор по маркетингу и коммуникациям Teboil Тони Фликт.

«Лукойл» попал под блокирующие санкции западных стран во второй половине октября. Вскоре после этого руководство компании объявило о завершении поисков покупателя своих зарубежных активов. Им оказался международный энергетический трейдер Gunvor Group.

В Молдавии уже решили выкупить у энергетической компании склады с топливом в аэропорту Кишинева ради обеспечения бесперебойной работы воздушной гавани. Совет по инвестициям правительства выдвинул предложение о покупке активов компании, так как с 21 ноября та утратит возможность продолжать деятельность из-за присоединения Молдавии к американским санкциям, — пояснил министр энергетики постсоветской страны Дорин Жунгиету.