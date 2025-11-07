Вратарь «Сент-Луиса» объяснил попытку украсть шайбу после рекордного гола Овечкина

Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон: Был намерен отдать Овечкину украденную шайбу

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон объяснил попытку украсть шайбу после рекордного гола российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает Sportsnet.

Голкипер отметил, что россиянин отличился после его ошибки, поэтому он считает себя соавтором шайбы. «Поэтому не думал, что он будет против поделиться, но я был твердо намерен отдать ему эту шайбу», — заявил Биннингтон.

6 ноября Овечкин забил гол «Сент-Луису» на 23-й минуте встречи. Он стал 900-м в карьере спортсмена в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В момент, когда форвард праздновал гол с товарищами по команде, канадец забрал шайбу и убрал ее в свою амуницию. Однако потом один из членов судейской бригады потребовал вернуть ее, и Биннингтон согласился.