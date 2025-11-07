WADA потребовало с Валиевой деньги

WADA потребовало взыскать с Камилы Валиевой деньги из-за решения суда Швейцарии

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой с требованием взыскать деньги в соответствии с постановлением Федерального суда Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка обязана возместить WADA восемь тысяч швейцарских франков (более 800 тысяч рублей) в качестве судебных издержек. Причиной стало то, что суд отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) официально лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение о дисквалификации спортсменки.

В январе 2024 года CAS отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Позднее ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).