Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:47, 7 ноября 2025Спорт

WADA потребовало с Валиевой деньги

WADA потребовало взыскать с Камилы Валиевой деньги из-за решения суда Швейцарии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой с требованием взыскать деньги в соответствии с постановлением Федерального суда Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка обязана возместить WADA восемь тысяч швейцарских франков (более 800 тысяч рублей) в качестве судебных издержек. Причиной стало то, что суд отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) официально лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение о дисквалификации спортсменки.

В январе 2024 года CAS отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Позднее ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли масштабы военных потерь ВСУ

    Власти Эстонии захотели сорвать концерт Limp Bizkit из-за высказываний солиста о России

    Трамп высказался о выводе войск США из страны Европы

    Законопроект о «периоде охлаждения» при покупке квартиры сочли непроработанным

    Пианисту Денису Мацуеву прищемило руку

    В Москве задержали главу департамента Минпромторга

    Турция решила арестовать Нетаньяху

    Россиянин вышел из магазина с сотрясением после спора с продавщицей

    Появились новые подробности о расчлененном в ОАЭ друге Павла Дурова

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фигуру в микрошортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости