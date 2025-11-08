Россия
Лавров отреагировал на поручение Путина по ядерным испытаниям

Юлия Юткина
СюжетМинобороны

Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на поручение президента Владимира Путина, касающееся подготовки ядерных испытаний. Об этом пишет РИА Новости.

«Принято к исполнению и находится в работе», — заявил Лавров.

5 ноября Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям в ответ на аналогичные планы США. Этому предшествовало заявление главы оборонного ведомства Андрея Белоусова о целесообразности немедленной подготовки к таким мероприятиям.

Ранее сообщалось, что российский полигон на Новой Земле полностью готов к ядерным испытаниям. По словам генерал-полковника Владимира Верховцева, для возобновления испытаний необходимо решение руководства страны.

